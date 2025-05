Due interrogatori in contemporanea. Andrea Sempio davanti ai Pm, pronti a svelargli gi elementi raccolti contro di lui: la mattina del delitto l'indagato era all'interno della villetta di Garlasco. In una stanza vicina sarà sentito Alberto Stasi, condannato a 16 anni. a Venezia, ascoltato come testimone il fratello di Chiara, Marco Poggi.