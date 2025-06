Due delitti, un killer: Vasile Frumuzache confessa un secondo omicidio

Intanto emergono i raccapriccianti particolari dell'ultimo omicidio. Frumuzache ha dichiarato di aver ucciso la donna nell'appartamento dove riceveva i clienti, di averla mutilata, tentando di dare fuoco al corpo prima di gettarlo nel campo dove è stata ritrovata. Il movente sarebbe una richiesta di 10mila euro fatta dalla Adas per non rivelare alla moglie la loro relazione. Ma alla luce delle ultime ammissioni del rumeno gli inquirenti non escludono di trovarsi di fronte a un serial killer.