Drone russo sul Lago Maggiore, indaga la Procura

Un drone di sospetta origine russa ha sorvolato cinque volte, a marzo, il JRC (Joint Research Center) dell'Unione Europea a Ispra, Varese, centro di ricerca su cambiamenti climatici, intelligenza artificiale e sicurezza nucleare. L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Milano. Il drone potrebbe essere stato identificato grazie alle telecamere di sicurezza, ma non è chiaro se sia stato coinvolto in attività di spionaggio, anche considerando la vicinanza a strutture come la Nato e Leonardo, leader della difesa.