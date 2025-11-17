Droga "per uso personale": assolto con un chilo e mezzo di cocaina in valigia

Parole che avevano provocato la reazione sdegnata di un giudice: "Ci indichi a quali sentenze si riferisce" aveva ribattuto un magistrato. E la risposta è arrivata, per lettera, con alcuni dei casi più stupefacenti. A Cagliari due persone sono state trovate in possesso di quattro chili di marijuana: per il perito valevano ventiduemilatrecentottantasette dosi, ma per il giudice mancava la prova che fossero per lo spaccio. Stessa motivazione per una sentenza del tribunale di Firenze: in quel caso era stata assolta una persona, con precedenti di droga, alla quale erano state trovate tremilacentoquarantaquattro dosi. "È ricco, può averla comprata per sé" spiegarono i giudici.