Droga "fai da te" in casa, un arresto a Trieste

La Squadra Mobile di Novara ha scoperto un traffico di sostanze chimiche per la produzione di droghe sintetiche, che dal dark web arrivavano da Trieste fino a Novara e forse in altre città italiane. Al centro dell’indagine c’è un 23enne di Conegliano Veneto, ritenuto il principale fornitore italiano di precursori per la metanfetamina. Le indagini sono partite dopo l’arresto, a Novara, di un 22enne universitario che aveva allestito nel suo alloggio il più grande laboratorio casalingo per la produzione di droghe sintetiche mai scoperto in Italia. Il giovane si riforniva dal coetaneo tramite un sito sul dark web. "Il laboratorio conteneva un gran numero di sostanze precursore per la sintetizzazione di sostanze stupefacenti" afferma Dioniso Peluso della Squadra mobile di Novara.