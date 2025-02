Droga, a Napoli la piazza virtuale "3X2"

La camorra ha affidato lo spaccio di droga a Secondigliano, quartiere alla periferia nord di Napoli, a ragazzini sempre più giovani. Un mercato illegale che evolve e si adegua ai tempi. Perché gli aspiranti boss hanno messo in piedi una piazza virtuale: si fanno pubblicità su Telegram e WhatsApp dove elencano i costi di quelli che loro chiamano menù. Marrone per l’hashish, verde per la marijuana. Hanno la camorra alle spalle e talmente tanta merce da poter proporre offerte scontate, anche il compri tre e paghi due. Ed è proprio 3X2 che si chiama la nuova piazza di Secondigliano: 20 euro per 3 grammi d'erba, perché come scrivono "più compri meno paghi". Prima dell'acquisto, sempre sui social, fanno vedere la merce a disposizione.