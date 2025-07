"Oggi, dopo 10 anni di studi, possiamo dire con maggiore certezza che Vlad Terzo è approdato sicuramente a Napoli". Non più una sola leggenda, ma una certezza storica. Il conte Vlad Terzo, per tutti Dracula, potrebbe riposare nel cuore di Napoli. Secondo una prima ipotesi, fu, infatti, la figlia Maria Balsa, sposata con un nobile napoletano, a far tumulare il padre in una nicchia del complesso museale di Santa Maria la Nova, dove oggi si trova la lapide dedicata all'uomo che ha ispirato la storia del vampiro più famoso di sempre.