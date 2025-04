Il cardinale Ravasi: "Dalle prossime congregazioni le indicazioni per il Conclave"

L'incontro all'indomani della morte di Papa Francesco "è organizzativo. Saranno le successive congregazioni, con l'arrivo dei cardinali da tutto il mondo, a dare indicazioni, come avvenuto nel 2013, in cui saranno date le scelte per il futuro Conclave". Così il cardinale Gianfranco Ravasi, entrando in Vaticano, nell'aula Paolo VI, per la prima Congregazione generale dei cardinali. "Con Papa Francesco abbiamo collaborato dal punto di vista della cultura: lui aveva una sensibilità istintiva per la cultura contemporanea, per la comunicazione, era molto attento al tema delle culture femminili - ha precisato - giovanili, intelligenza artificiale e scienza".