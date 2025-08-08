Logo Tgcom24
Dopo la tregua, l'Italia riabbraccia il caldo rovente

Colpa dell'anticiclone africano, che si sta abbattendo su tutta l'Europa occidentale

di Dario Vito
08 Ago 2025 - 12:50
Lasciato alle spalle il terzo luglio più torrido di sempre a livello globale, dopo alcuni giorni di relativa tregua l'Italia riabbraccia il caldo rovente. Colpa dell'anticiclone africano, che si sta abbattendo su tutta l'Europa occidentale. Tornano i bollini che segnano il rischio caldo: allerta arancione a Firenze e Rieti, cui sabato 9 agosto si aggiungeranno Bolzano, Brescia e Perugia. Allerta gialla in altre città: Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. A Napoli il termometro segna 33 gradi.

