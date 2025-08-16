Logo Tgcom24
IN MONTAGNA

Dopo Ferragosto, in Alta Badia ci si rimette in forma

Dopo le abbuffate,"sul Piz Sorega si fa tanto sport,"tra pedalate in bicicletta, arrampicate e trekking intensi

di Ilaria Liberatore
16 Ago 2025 - 19:00
01:33 

Montagna e cibo tipico, saporito e nutriente: un connubio perfetto, scelto da tanti turisti anche nel Ferragosto appena passato. Ma ora, dopo gli eccessi, tocca rimettersi in forma. Sul Piz Sorega, in Alta Badia, lo sport è di casa, tra pedalate in bicicletta, arrampicate e trekking intensi. "I nostri ospiti il giorno dopo Ferragosto preferiscono piatti più leggeri", spiega uno chef. E c'è anche chi sceglie di fare lunghe camminate alla scoperta del mondo ladino.

