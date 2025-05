Donna uccisa a Legnano con 9 coltellate: fermato un operaio di 29 anni

Sarebbero stati i video di sorveglianza a permettere di identificare il presunto assassino di Vasilica Potincu, la escort di origini romene di 35 anni, trovata morta nell’appartamento preso in affitto a Legnano, alle porte di Milano, per ricevere i clienti. Sono le 22.20 di sabato scorso quando le telecamere inquadrano Andrea Mostoni mentre arriva in via Stelvio. E' a bordo della sua auto. Entra nel palazzo dove la donna organizza i suoi incontri. A mezzanotte e mezza esce. I filmati riprendono la sequenza. Un conta-targhe registra la sua vettura mentre lascia la cittadina lombarda. La localizzazione effettuata grazie al cellulare conferma orari e spostamenti. Sono questi i momenti in cui, secondo la procura di Busto Arsizio, l'operaio 29enne di Robecco sul Naviglio avrebbe pugnalato la donna. Nove colpi sferrati con violenza. L'ultimo, fatale, alla schiena. L'uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio. Da valutare l'aggravante della premeditazione.