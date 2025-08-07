Donna uccisa a coltellate a Foggia: era protetta col Codice Rosso

L'omicidio si è consumato in vico Cibele: la vittima sarebbe uscita per incontrare qualcuno che conosceva
È stata accoltellata a morte nel cuore della notte, in un vicolo del centro storico di Foggia, a pochi passi dalla sua abitazione. La vittima, una donna marocchina di 46 anni, aveva denunciato l’ex compagno per stalking e minacce, dopo una relazione durata pochi mesi ma presto trasformatasi in un incubo. Il caso era stato segnalato anche al centro antiviolenza "Telefono Donna" di Foggia, che aveva classificato il rischio come "alto". Nonostante questo, la donna aveva rifiutato l’idea di allontanarsi dalla città.
L'omicidio si è consumato in vico Cibele: la donna sarebbe uscita per incontrare qualcuno che conosceva. Poco dopo è stata colpita con numerose coltellate. Il sospettato, un uomo marocchino senza fissa dimora, è attualmente ricercato. Le indagini sono in corso: l'ipotesi principale resta quella del femminicidio.
