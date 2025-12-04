Donna trovata morta in casa nell'Anconetano: si cerca il marito

L'hanno trovata morta nel letto di casa a Pianello Vallesina, fra le colline anconetane di Monte Roberto. L'allarme era partito dopo che non si era presentata al lavoro. Sadjide Muslija, 49enne di origini macedoni, da anni in Italia, è stata massacrata di botte e uccisa. Con tutta probabilità è stato il marito, Nazif, 50enne, operaio come la moglie, che dopo il barbaro omicidio, avrebbe chiuso la porta di casa a chiave riuscendo a scappare. Ora è caccia all'uomo anche fuori dalle Marche. Ad aprile l'uomo era stato arrestato per maltrattamenti e lesioni ma a luglio aveva patteggiato a un anno e dieci mesi con pena sospesa con l'obbligo, però, di frequentare un corso per uomini violenti. La struttura era al completo e lui è tornato a casa dalla moglie.