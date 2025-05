dopo l'ultimo sopralluogo Donna trovata morta in casa a Salerno, cresce l'ipotesi dell'omicidio

Gli investigatori hanno setacciato centimetro per centimetro l'appartamento di via Trieste a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove la sera del giorno di Pasqua è stata trovata senza vita"Carmela Quaranta, 42 anni