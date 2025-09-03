Divorzi, da oggi valgono anche gli accordi tramite chat

Galeotta fu la chat, anche uno solo di quelle centinaia di messaggi che ogni giorno gli innamorati si scambiano. Poche righe su WhatsApp possono infatti servire come prova da portare in tribunale. Arriva da Catanzaro una sentenza che fa discutere: l'ex marito si era impegnato via chat a pagare da solo il mutuo dell'abitazione familiare, mentre la moglie rinunciava al suo assegno di mantenimento. In virtù di questo patto tra coniugi, il tribunale ha revocato un decreto ingiuntivo da quasi 21mila euro che l'uomo aveva ottenuto e che prevedeva che l'ex gli rimborsasse il 50% delle rate del mutuo.