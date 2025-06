Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostess

È la fine di un incubo per Barbara D'Astolto, hostess che fin dal primo giorno ha deciso di esporsi in prima persona per combattere una battaglia in nome di tutte le donne. Adesso anche la Cassazione le dà ragione: la violenza sessuale non si misura in secondi. La Suprema Corte ha dunque disposto un processo d'appello bis per un ex sindacalista di 48 anni, Raffaele Meola, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di abusi sulla hostess e assolto perché - scrivevano i giudici - 30 secondi sono più che sufficienti per una donna per opporsi.