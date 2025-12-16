Disabile sfrattata a Firenze dall'alloggio popolare

"Io resto qui". Disabile sin dalla nascita e da anni costretta in carrozzina, Adriana Paoletti, 72 anni, non ne vuole sapere di essere sfrattata dal suo appartamentino nelle case popolari di via Zanella a Firenze. Stando al calcolo del Comune, la disabile non avrebbe più il diritto a un alloggio calmierato. Con i soldi ereditati dai genitori, Adriana ha superato i parametri fissati dalla Regione. "Ho di poco superato l'Isee e allora mi sfrattano e a danno agli stranieri che non pagano l'affitto, mentre io lo pago". Suo padre era un operaio metalmeccanico e la madre faceva le pulizie. Da sempre i genitori di Adriana hanno risparmiato quello che potevano per poter permettere alla figlia disabile, una volta scomparsi, di avere una badante e di passare una vecchiaia dignitosa.