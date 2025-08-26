Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Ottaviano (Napoli)

Disabile aggredito dal branco, la madre: "Non è possibile che non si possa uscire di casa"

A causa di due malattie genetiche, il 19enne ha difficoltà a esprimersi in maniera fluida. Ma ha tanta voglia di stare con gli altri

di Bruna Varriale
26 Ago 2025 - 12:52
01:34 

Non si dà pace Maria, la madre di Lorenzo, 19 anni di Ottaviano, in provincia di Napoli, disabile per via di due malattie genetiche che, tra l'altro, gli impediscono di esprimersi in modo fluido. Il ragazzo è stato aggredito da un gruppo di minorenni che, non contenti, hanno sfogato la loro maleducazione su un palo della segnaletica per disabili e lo hanno sradicato. "Non è possibile che non si possa uscire di casa", dice Maria.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri