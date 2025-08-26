Disabile aggredito dal branco, la madre: "Non è possibile che non si possa uscire di casa"

Non si dà pace Maria, la madre di Lorenzo, 19 anni di Ottaviano, in provincia di Napoli, disabile per via di due malattie genetiche che, tra l'altro, gli impediscono di esprimersi in modo fluido. Il ragazzo è stato aggredito da un gruppo di minorenni che, non contenti, hanno sfogato la loro maleducazione su un palo della segnaletica per disabili e lo hanno sradicato. "Non è possibile che non si possa uscire di casa", dice Maria.