Deve partorire il giorno dell'esame: la commissione si sposta in ospedale

A Catania, all'ospedale San Marco, una donna di 33 anni, Laura Laganga Senzio ha sostenuto un esame universitario pochi giorni dopo il parto, avvenuto il 26 agosto. Aveva un doppio appuntamento: la prova per diventare insegnante di sostegno e la nascita del piccolo Raffaele. "Pensavo di aver perso questa prova perché comunque il 29 era l'ultimo giorno disponibile per poterla sostenere. E invece è arrivata una bella sorpresa", ha spiegato. La sua università, la Kore di Enna, non si è tirata indietro: tre docenti hanno raggiunto il reparto di Ginecologia per permettere a laura di sostenere l’esame in ospedale. "La mia prima reazione è stata piangere di gioia, anche perché avevo sia il mio bambino e anche la possibilità di sostenere questa prova a cui tenevo tanto", ha detto Senzio.