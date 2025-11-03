Logo Tgcom24
con l'accusa di rapina aggravata

Derubavano autotrasportatori, 5 arresti a Catania

In manette anche un ex collaboratore di giustizia

di Bruna Varriale
03 Nov 2025 - 14:10
00:47 

Avrebbero attirato con l'inganno due autotrasportatori, uno della provincia di Palermo, uno di quella di Enna, nei pressi della zona industriale di Catania, ma quando i due imprenditori si sono presentati lì, pistola in pugno, li hanno accerchiati e derubati. Al primo, dopo averlo anche colpito con il calcio della pistola, è stata sottratta la somma di 10mila euro; al secondo 16mila euro. Gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Catania, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, hanno eseguito 5 arresti. In carcere, con l'accusa di rapina aggravata e detenzione e porto illegale d'armi, è finito anche l'ex collaboratore di giustizia, Angelo Mascali, un tempo affiliato alla famiglia Santapaola Ercolano.

catania
video tg