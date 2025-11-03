Derubavano autotrasportatori, 5 arresti a Catania

In manette anche un ex collaboratore di giustiziadi Bruna Varriale
Avrebbero attirato con l'inganno due autotrasportatori, uno della provincia di Palermo, uno di quella di Enna, nei pressi della zona industriale di Catania, ma quando i due imprenditori si sono presentati lì, pistola in pugno, li hanno accerchiati e derubati. Al primo, dopo averlo anche colpito con il calcio della pistola, è stata sottratta la somma di 10mila euro; al secondo 16mila euro. Gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Catania, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, hanno eseguito 5 arresti. In carcere, con l'accusa di rapina aggravata e detenzione e porto illegale d'armi, è finito anche l'ex collaboratore di giustizia, Angelo Mascali, un tempo affiliato alla famiglia Santapaola Ercolano.