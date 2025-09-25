Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LO SCONFORTO DEI RESIDENTI

Depressa, il paese "sconnesso" del Salento

Per telefonare si sale sul terrazzo, o ci si sposta in punti strategici. Il caso è finito anche in Parlamento

di Michela Pagano
25 Set 2025 - 20:16
01:41 

Per 1.500 abitanti di Depressa, in provincia di Lecce, fare e ricevere telefonate con il cellulare è un'impresa. Nella zona del centro, per chiamare si va in terrazza o ci si sposta in punti strategici. E a volte non basta nemmeno questo. "Sono venuta da mia sorella con la bicicletta perché non riuscivo a chiamarla", racconta una residente. La zona non è coperta da un segnale abbastanza forte; anche pagare con il Pos è un'impresa. Ci vorrebbe una nuova antenna e il caso mesi fa è approdato anche in Parlamento.

salento
lecce
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri