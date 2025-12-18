Delitto Garlasco, oggi l'ultimo atto dell'incidente probatorio

In tribunale è cominciata l'udienza di chiusura dell'incidente probatorio, il perito super partes Denise Albani, in aula, illustrerà i risultati della sua maxi-perizia nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco che vede Andrea Sempio indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi. Davanti alla gip e alle parti, la albani esporrà gli esiti delle analisi effettuate sulle impronte rilevate in casa poggi - gli acetati - dove non è stata trovata nessuna traccia biologia; sulla spazzatura e sui resti dell'ultima colazione di chiara è stata confermata la presenza dei Dna della vittima e del già condannato Stasi.