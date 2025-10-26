Delitto Garlasco, nuovo decreto di sequestro a Mario Venditti

In quei computer, in quei telefonini, c'è "la più che verosimile presenza di contatti e conversazioni aventi a oggetto lo svolgimento delle indagini su Sempio". Lo ha scritto la Procura di Brescia nel nuovo provvedimento di sequestro. Il secondo dei pc e dei cellulari di Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia finito nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo i magistrati bresciani, nel 2017 Venditti avrebbe favorito l'archiviazione di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Tramite il suo legale, l'ex procuratore di Pavia, dopo il primo sequestro avvenuto lo scorso 26 settembre, aveva fatto ricorso al Tribunale del riesame.