Delitto Garlasco, l'avvocato Lovati convocato in Procura a Brescia

L'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, sarà sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta per corruzione a carico dell'ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti e di Giuseppe Sempio per l'archiviazione nel 2017 del figlio Andrea, oggi di nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Intanto è caos nel team di legali che assiste lo stesso Lovati, a sua volta ex difensore di Andrea Sempio. L'avvocato Fabrizio Gallo ha annunciato l'intenzione di rinunciare a difenderlo, in particolare dopo avere appreso dai giornalisti che il suo assistito ha nominato un portavoce. Si tratta di un altro ex legale, Alfredo Scaccia, coinvolto di recente in un'inchiesta della Procura di Roma con l'accusa di avere corrotto un carabiniere.