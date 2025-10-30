Delitto Garlasco, i tre ex legali di Sempio ascoltati in Procura

E' il giorno dei tre avvocati che difesero nel 2017 Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso nel nuovo filone di inchiesta del delitto di Garlasco. C'erano loro quando fu chiesta l'archiviazione dall'allora procuratore Mario Venditti, iscritto a settembre nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. L'accusa nei suoi confronti è di aver accettato soldi per scagionare il migliore amico del fratello di Chiara Poggi. Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi sono stati, dunque, convocati dalla Procura di Brescia per essere ascoltati in giornata. L'intenzione dei pubblici ministeri è di individuare chi avrebbe partecipato al passaggio di carte secretate e ricostruire il giro di soldi almeno 60mila euro. Giuseppe e Daniela Sempio avrebbero detto di aver dato somme di denaro agli avvocati per pagare le spese legali, ma di non conoscere con esattezza l'uso che ne sarebbe stato fatto.