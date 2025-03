Delitto Garlasco, gli ultimi sviluppi in attesa dell'esito del Dna

Bisognerà attendere un mese per conoscere l'esito del test del Dna a cui si è sottoposto Andrea Sempio, su richiesta del giudice per le indagini preliminari. Il 37enne di Garlasco indagato in concorso con ignoti per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, si è dichiarato innocente. I carabinieri di Milano, a cui ora è affidata le nuova inchiesta, sembrano convinti di avere elementi per riscrivere il caso. E' stato il superesperto della perizia di Yara Gambirasio, Carlo Previderè, lo stesso che diede un'identità a ignoto 1, ad assicurare che il materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi sia comparabile e da alcuni elementi repertati potrebbe essere attribuito ad Andrea Sempio. Se il Dna dovesse essere quello dell'indagato però i dubbi sulla sua responsabilità rimarrebbero.