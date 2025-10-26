Logo Tgcom24
LE NUOVE INDAGINI

Delitto Garlasco, gli elementi che potrebbero scagionare Stasi

Le nuove analisi potrebbero riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi

di Alessandra Rolla
26 Ott 2025 - 12:42
C'è attesa per una nuova consulenza richiesta dalla procura di Pavia. Secondo indiscrezioni, non ancora confermate, i risultati potrebbero scagionare Alberto Stasi, che sta scontando in carcere una condanna a 16 anni per il delitto di Garlasco. La perizia sarebbe stata affidata all'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che con il suo contributo ha portato a soluzione gialli intricati come il delitto di Yara. E ora le nuove analisi potrebbero riscrivere la storia dell'omicidio di Garlasco. In particolare verrebbero rivisti due elementi fondamentali per identificare l'assassino, l'orario della morte di Chiara Poggi e la durata dell'aggressione. Il medico legale, intervenuto sulla scena del crimine quel 13 agosto 2007, stabilì l'ora della morte della ventiseienne fra le 10.30 e le 12, con una "centratura intorno alle ore 11-11.30". 