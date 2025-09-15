Logo Tgcom24
AVREBBE UCCISO LA PENSIONATA NEL GARAGE

Delitto di Pierina, a Rimini via al processo a Louis Dassilva

Tra i 145 testimoni Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dell'imputato

di Rita Ferrari
15 Set 2025 - 12:39
La prima ad arrivare al tribunale di Rimini è Valeria Bartolucci, che però tira dritto evitando le domande dei giornalisti. Sul banco degli imputati per la morte di Pierina Paganelli c'è un unico imputato, suo marito Luis Dassilva, accusato di omicidio premeditato e pluriaggravato. Oggi è l'inizio del processo, un giorno molto atteso dai familiari e dai figli della vittima, la 78enne uccisa nel garage di casa il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate. 
 

