Delitto di Pierina, a Rimini via al processo a Louis Dassilva

La prima ad arrivare al tribunale di Rimini è Valeria Bartolucci, che però tira dritto evitando le domande dei giornalisti. Sul banco degli imputati per la morte di Pierina Paganelli c'è un unico imputato, suo marito Luis Dassilva, accusato di omicidio premeditato e pluriaggravato. Oggi è l'inizio del processo, un giorno molto atteso dai familiari e dai figli della vittima, la 78enne uccisa nel garage di casa il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate.

