Delitto di Gemona, dalla fuga in Colombia ai farmaci per stordirlo: gli sviluppi sul caso

Voleva fuggire dall'Italia Alessandro Venier per evitare una condanna per lesioni personali gravi che stava per diventare definitiva e per la quale rischiava la prigione. Il 35enne aveva comprato i biglietti per la Colombia dove voleva trasferirsi con Mailyn e la bambina. Ucciderlo era l'unico modo per bloccare quella partenza e per proteggere Mailyn che, a detta di Lorena Venier, aveva subito pestaggi durissimi da parte del figlio violento e senza lavoro, conosciuto alle forze dell'ordine anche per altri piccoli reati.

L'omicidio nella villetta di Gemona sarebbe stato pianificato da giorni, da quando Alessandro aveva comprato i biglietti per partire. La madre della vittima, infermiera, avrebbe organizzato tutto: i farmaci per stordirlo, la calce ordinata sul web prima del delitto. Mailyn Castro sarebbe stata l'istigatrice.