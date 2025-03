Delitto di Garlasco, Sempio in caserma per il test del Dna

Diciotto anni dopo il delitto, per il quale Alberto Stasi, fidanzato della vittima, sta scontando 16 anni di carcere, le indagini ripartono. Le tracce biologiche individuate sotto le unghie di Chiara, dal 2007 considerate campioni inadatti al confronto genetico, per la procura di Pavia sono ora materiali leggibilissimi. Insieme al Dna attribuito a Sempio, che frequentava casa Poggi perché amico del figlio secondogenito, in mano agli inquirenti c'è ora anche il profilo di un "ignoto 2". Perizie e analisi di laboratorio tutte da rifare.