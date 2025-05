Delitto di Garlasco, quali ambienti frequentava Sempio a casa Poggi?

Sempio aveva chiamato, aveva spiegato, perché cercava Marco Poggi. Ma l'amico era partito in vacanza tre giorni prima: il 4 agosto. Lo scrivono i carabinieri nell'informativa: "Gli amici avevano festeggiato la partenza tutti assieme". Possibile che Sempio non ricordasse che l'amico era già partito quando lo chiamava al telefono di casa? In un'altra deposizione, inoltre, proprio Sempio afferma che il cellulare di Marco si trovava in montagna in una zona con poco segnale. Come faceva a saperlo? E perché continuare a chiamarlo a casa Poggi?