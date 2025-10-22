Delitto di Garlasco, nuovo testimone: "Lo scontrino non appartiene a Sempio"

"Il biglietto del parcheggio, mostrato come alibi, non è di Andrea Sempio". E' la dichiarazione messa a verbale dagli inquirenti che indagano nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. "La storia di quello scontrino non è come è stata raccontata" avrebbe sostenuto il testimone, rintracciato dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, su indicazione della Procura di Pavia. Si tratterebbe di una persona mai sentita prima, in grado però di affermare, per conoscenza diretta del fatto che quella ricevuta del parcheggio di Vigevano, messa agli atti, sia stato fornita all'indagato e non ritirata da lui la mattina del 13 agosto 2007. Sulla dichiarazione acquisita sono in corso accertamenti. Se fosse confermata potrebbe vacillare l'impianto della difesa di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi.