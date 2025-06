Delitto di Garlasco, nuove ipotesi in attesa dell'incidente probatorio

Dalle 9:44 il telefono di Chiara Poggi inizia a squillare: è lo stesso Stasi, che fino alle 13:30 cerca di contattare la ventiseienne sia sul cellulare che sull'utenza di casa. La dimostrazione del fatto che quella mattina non ha abbandonato la sua abitazione e non ha commesso il delitto, secondo la difesa. Un vano tentativo di fingersi preoccupato - invece - per i giudici che lo hanno condannato.