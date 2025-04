Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Tantissima rabbia"

Da un lato lo sconcerto per un'inchiesta che a loro avviso "non ha alcun fondamento"; dall'altro la convinzione - mai sopita - che il figlio Andrea con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entri nulla. Daniela Ferrari e Giuseppe Sempio, in un'intervista andata in onda a "Quarto Grado", raccontano la loro verità. Sono i genitori di Andrea, 37 anni, finito al centro della nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. "Ho tantissima rabbia per tutta questa cosa che secondo me è stata messa in piedi senza nessun fondamento", dice la madre.