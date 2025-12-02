Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio: "Le foto dimostrano che dice la verità"

E' il pomeriggio del 13 agosto 2007, il giorno del delitto di Garlasco. Sono le 15.53. il corpo della studentessa è stato trovato da poco. Maglietta nera, capelli lunghi, viso abbronzato, barba appena accennata. Andrea Sempio al volante dell'auto di famiglia arriva in via Pascoli, poi si ferma e abbassa il finestrino per chiedere informazioni a una giornalista. Rimaste in un hard disk per 18 anni adesso spuntano queste immagini inedite. All'epoca furono scattate da un fotografo, ora sono state pubblicate della youtuber Francesca Bugamelli. Documentano la presenza di Andrea Sempio, oggi indagato in concorso per l'omicidio, vicino alla casa dei Poggi in due diversi momenti. Il secondo scatto risale alle 16.13. Per strada, a pochi passi dalla villetta dell'omicidio, si vede Andrea Sempio, vestito di scuro. Accanto a lui c'è il padre, in canottiera bianca. Sempio ha sempre raccontato di essere andato quel giorno in via Pascoli, incuriosito dalle ambulanze e dalle auto dei carabinieri, per capire cosa fosse successo. Secondo il suo legale, Angela Taccia, queste immagini confermerebbero la veridicità delle sue dichiarazioni. Nelle foto di quel giorno anche alcuni familiari della vittima. Gli scatti, che si credevano danneggiati in modo irreparabile, sono stati recuperati e acquisiti dalla procura di Pavia.