Il legale dei Poggi: "Il supertestimone si propose come detective"

"Conosco benissimo il supertestimone intervistato da 'Le Iene' dal quale sono stato chiamato in causa. Da quando sono nato, sostanzialmente. Era una delle tante persone che nel settembre-ottobre 2007 mi contattavano – anche perché c'era una pressione mediatica come quella di oggi – proponendo tesi. Nel suo caso, proponendosi sostanzialmente come detective, investigatore privato, che è una delle tantissime attività che ha svolto nella sua vita. Io gli ho detto che non eravamo interessati perché non c'era nulla di concreto in quello che diceva, ma di andare dai carabinieri, cosa che mi risulta essere avvenuta. Quindi, se ci fosse stato qualcosa di veramente rilevante immagino che l'Arma dei carabinieri l'avrebbe attenzionata". Lo ha detto l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi.