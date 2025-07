Delitto di Garlasco, gli investigatori lavorano per risalire all'identità di "Ignoto 3"

Un Dna nucleare, con i codici genetici di entrambi i genitori e da cui è possibile ricostruire anche le linee di parentela, ma che - al momento - è ancora senza un nome. Gli investigatori lavorano per risalire all'identità di "Ignoto 3", ossia di chi ha lasciato la traccia genetica trovata su una garza utilizzata per prelevare - all'epoca - materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il tredici agosto del duemilasette. Unica certezza, al momento, è che non si tratta né di Alberto Stasi - il fidanzato della vittima condannato in via definitiva per il delitto - né di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia in questa nuova inchiesta.