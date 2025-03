Delitto di Garlasco, è caccia a "Ignoto 2"

Non c'è soltanto Andrea Sempio nel mirino della Procura di Pavia e dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, incaricati delle indagini sul delitto di Garlasco. Sotto le unghie di Chiara Poggi, infatti, è stato trovato anche un secondo profilo genetico, "Ignoto 2". Per identificarlo, è molto probabile che gli inquirenti decidano di prelevare ulteriori campioni di Dna. L'inchiesta, per cui il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere nel 2015, riparte dunque dalle tracce biologiche.