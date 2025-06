Delitto di Garlasco, "Dna trovato sotto le unghie di Chiara sarebbe al 99% di Sempio"

È guerra di perizie in attesa dell'incidente probatorio previsto per il 17 giugno che dovrà chiarire una volta per tutte se le tracce genetiche rinvenute sulle dita della vittima siano davvero di Sempio. A marzo i carabinieri hanno acquisito formalmente il suo Dna. Le comparazioni fatte finora si basano invece su Dna estratto da reperti raccolti dagli investigatori.