Delitto di Garlasco, dalla villetta tornano sotto la lente nuove impronte

È la genetica la chiave per riscrivere l’omicidio di Chiara Poggi per cui è stato condannato l’allora fidanzato Alberto Stasi e che adesso vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. A distanza di 18 anni dovranno essere analizzate le impronte che erano state conservate sulle fascette para-adesive e repertate sulla scena del crimine. Tra queste la numero dieci, che i militari dell’Arma - in un documento del 2020 - ritenevano fosse stata lasciata da una mano sporca. Ma sporca di cosa, nessuno lo ha mai accertato. Perché, emerge negli atti, non sarebbe mai stata fatta alcuna analisi biologica per rilevare la presenza di sangue o di altre sostanze. Adesso queste tracce saranno rianalizzate geneticamente, come disposto dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito del maxi incidente probatorio che comincerà il 17 giugno. Un’operazione analoga sarà effettuata anche sugli oggetti esaminati nei laboratori del Ris, mentre resta un mistero quello delle sei tracce palmari presenti sulle pareti della scala in fondo alla quale fu trovato il corpo di Chiara Poggi e che per esclusione non sarebbero né di Stasi, né di Sempio, né di altri frequentatori abituali della casa.