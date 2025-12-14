Delitto di Garlasco, analisi sui gioielli di Chiara Poggi

Analizzati dal consulente della famigliadi Davide Loreti
Uno dei due orecchini che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto del 2007 quando è stata uccisa, l'altro - che aveva perso mentre il suo assassino la colpiva alla testa ed era stato poi ritrovato sulla scena del crimine dai carabinieri del Ris - e altri gioielli sono stati ora analizzati dal consulente della famiglia Poggi.
A pochi giorni dall'udienza dell'incidente probatorio prevista giovedì prossimo nell'ambito della indagine sul delitto che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, accusato di omicidio in concorso con Stasi, quei preziosi tornano a essere considerati.