Delitto di Garlasco, analisi sui gioielli di Chiara Poggi

Uno dei due orecchini che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto del 2007 quando è stata uccisa, l'altro - che aveva perso mentre il suo assassino la colpiva alla testa ed era stato poi ritrovato sulla scena del crimine dai carabinieri del Ris - e altri gioielli sono stati ora analizzati dal consulente della famiglia Poggi.