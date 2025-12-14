Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il caso

Delitto di Garlasco, analisi sui gioielli di Chiara Poggi

Analizzati dal consulente della famiglia

di Davide Loreti
14 Dic 2025 - 13:56
01:18 

Uno dei due orecchini che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto del 2007 quando è stata uccisa, l'altro - che aveva perso mentre il suo assassino la colpiva alla testa ed era stato poi ritrovato sulla scena del crimine dai carabinieri del Ris - e altri gioielli sono stati ora analizzati dal consulente della famiglia Poggi.

A pochi giorni dall'udienza dell'incidente probatorio prevista giovedì prossimo nell'ambito della indagine sul delitto che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, accusato di omicidio in concorso con Stasi, quei preziosi tornano a essere considerati.

delitto di garlasco