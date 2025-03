"Mi auguro che si possa arrivare alla verità". A parlare è Alberto Stasi. Nell'anticipazione dell'intervista che ha rilasciato a "Le Iene", in onda stasera, Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi, continua a dire che la verità non è quella accertata al temine di cinque processi.