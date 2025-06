Delitto di Garlasco,"al via le analisi sui reperti vecchi e nuovi

Una busta di cereali, la plastica di una confezione di biscotti contenuti in un sacchetto di spazzatura e un cucchiaino da cucina sono alcuni dei reperti raccolti 18 anni fa sulla scena del delitto di Garlasco e che saranno trasferiti il 12 giugno all'Istituto di Medicina Legale di Pavia. Dopo il nuovo sopralluogo nella villetta di via Pascoli per effettuare i rilievi con strumentazioni all'avanguardia, gli inquirenti intendono verificare la presenza di altro Dna negli oggetti presenti la mattina del 13 agosto 2007 in casa Poggi, quanto Chiara fu uccisa dai colpi, al volto e alla testa, sferrati con un'arma mai identificata. Elementi vecchi e nuovi serviranno a comporre un quadro di responsabilità forse diverso da quello che ha portato in carcere per 16 anni Alberto Stasi, ormai in semilibertà.