Delitto di Garlasco, al via l'incidente probatorio

La vettura con a bordo le buste sigillate che contengono i rilievi effettuati dal Ris 18 anni fa sulla scena del crimine, parte dalla caserma dei carabinieri di via Moscova, a Milano, per raggiungere la sede, distante meno di un chilometro, del gabinetto regionale di polizia scientifica, dove il 17 giugno verranno analizzate le fascette para adesive con 58 impronte rilevate nella villetta di via Pascoli.