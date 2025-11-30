Delitto di Garlasco, 48 ore di chiamate "anomale" riaprono i dubbi su Andrea Sempio

Sotto la lente della Procura di Brescia una serie di telefonate fra Andrea Sempio e Silvio Sapone, l'allora capo della pg della Procura di Pavia, tutte concentrate fra sabato domenica 21 e 22 gennaio del 2017, giorni in cui, sostengono i pm bresciani, non c'era alcuna necessità di comunicazioni ufficiali fra la Procura pavese e il sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, non c'era nessun atto da notificare all'indagato. Telefonate che per i pm bresciani sarebbero anomale e che avrebbero un peso nel fascicolo che vede l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato per il sospetto di aver fatto archiviare, nel 2017, la posizione di Andrea Sempio in cambio di una dazione di 20 -30mila euro.