PARLA LA CUGINA

Delitti di Benevento, il ritratto delle vittime

12.00 LE VITTIME SRV

di Michela Pagano
01 Ott 2025 - 12:46
01:20 

Nella palazzina in contrada Frasso a Paupisi Elisabetta Polcino, 49 anni, si dedicava ai figli, Antonia e Cosimo, 16 e 15 anni. Il primogenito Mario lo sentiva al telefono: ha 23 anni, vive a Rimini e dopo aver saputo della tragedia è tornato in Campania.
 

