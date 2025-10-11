Logo Tgcom24
Cronaca
NEL QUARTIERE FERROVIA

Degrado a Foggia, la testimonianza di un vigile: "Qui c'è tutto e di più"

Appena la Polizia locale lascia la zona, cominciano le risse tra bande rivali

di Alessio Fusco
11 Ott 2025 - 20:13
01:58 

Macchine senza assicurazioni, ciclomotori senza assicurazione, con extracomunitari che camminano con i motorini senza targhe, vanno nelle campagne e poi li distruggono". Lo racconta un agente della Polizia locale, che da diversi giorni ha il compito di pattugliare il quartiere Ferrovia di Foggia, diventato un centro di risse e spaccio. "Qui c'è di tutto e di più", racconta. Appena gli agenti lasciano la zona, cominciano le risse tra bande rivali.

