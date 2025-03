Decreto Salva Milano, casa ancora a rischio per circa 1.600 famiglie

"Dobbiamo iniziare a superare il concetto di Salva-Milano, e iniziare a parlare di decreto salva-famiglie perché siamo noi le vittime di questa situazione". Parla così Filippo Borsellino, 30 anni, uno dei portavoce del comitato Famiglie Sospese, che nelle ultime settimane supporta chi ha investito tutto su una casa in costruzione, in uno dei tanti cantieri bloccati dall'inchiesta sull'edilizia che ha provocato un terremoto nella giunta meneghina. Una situazione che coinvolge oltre 1.600 persone Dopo l'arresto dell'ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, il sindaco Sala ha chiesto di non approvare il decreto Salva Milano. "Il mio bilocale costava intorno ai 300 mila euro, ne ho versati il 30%. Ora è tutto bloccato" dice Borsellino.