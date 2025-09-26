Debutta il nuovo Frecciarossa 1000: ecco livrea e interni

È in arrivo il nuovo Frecciarossa 1000: il treno ad alta velocità debutta sui binari con un viaggio in anteprima sulla linea Roma-Napoli, ma entrerà in servizio il 28 settembre. Ferrovie dello Stato ha investito un miliardo e 300 milioni di euro per 36 convogli di nuova generazione che viaggeranno in Italia e in altri 7 Paesi europei. Determinante la spinta green e l'uso di motori elettrici per ridurre al minimo il consumo di energia.