Ddl Sicurezza, sabato di proteste

In un sabato di proteste da nord a sud con cortei ProPal e contro il decreto sicurezza, maggiori tensioni si sono registrate a Genova. Un corteo antifascista è partito nel primo pomeriggio dalla stazione Marittima contro il decreto sicurezza del governo e contro l'avvio del tesseramento dei neofascisti di Casapound. Alla manifestazione hanno preso parte circa 200 antagonisti. Molte le bandiere della Palestina e alcuni striscioni per chiedere appunto la libertà per la Palestina. Manifestazioni anche a Torino, Vicenza, Bologna.